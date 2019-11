L'ex fidanzato gay di Taylor Mega a “Pomeriggio Cinque”: “E' stata l'unica donna della mia vita”

Alberto De Pisis si confessa a “Pomeriggio Cinque”. Gay convinto, racconta di aver avuto, oltre un anno fa, una relazione con Taylor Mega. “E’ nata una storia voluta con insistenza da lei – racconta Alberto – la componente sessuale era anche molto importante”. Il ragazzo ricorda però una Taylor, a suo dire, “diversa”, prima di diventare famosa grazie all’Isola dei Famosi.

Il riferimento è anche al party extra lusso di Taylor per il suo recente compleanno. “E’ stata la prima donna della mia vita, per ora anche l’ultima”, aggiunge Alberto. Nel frattempo circolano le foto dei due, che l'uomo sostiene siano state scattate con cellulari e Polaroid personali e non da fotografi professionisti, anche se nello studio c’è qualcuno che dubita di questa versione.