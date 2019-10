Levante si mette a nudo a "Le Iene", tra matrimonio fallito e fantasie erotiche

Dopo aver cantato le sue fragilità nell'ultimo disco "Magmamemoria" (che porterà in tour dal 23 novembre), Levante si è messa a nudo anche in tv per "Le Iene". Gli inviati l'hanno punzecchiata con domande indiscrete e lei non si è tirata indietro: dagli uomini con cui è andata a letto alle fantasie erotiche ricorrenti, passando per il matrimonio fallito e il desiderio di maternità.

Levante ha poi parlato dell'ex marito Simone Cogo dei "The Bloody Beetroots" a cui è stata legata per due anni: "Non sono più sposata. Ci sono dei passi che fai con grande amore ma poi ti rendi conto che sarebbe stato il caso di prenderti del tempo". Adesso però ha ammesso di essere di nuovo felice e innamorata, pronta per diventare mamma "non ho figli, ma perché no...".

L'intervista ha preso poi una piega "vietata ai minori", con domande più indiscrete. "La mia fantasia erotica è fare sesso in un bagno pubblico, mi manca anche farlo al mare e nei letto dei miei", E riguardo alle dimensioni del suo partner svela: "Contano, ma poi bisogna anche saperci fare"