Lenny Kravitz sorprende in tv il baby batterista di 5 anni

E' stata una giornata da ricordare per il baby batterista Justin, che ha incontrato il suo idolo Lenny Kravitz sul palco dell'Ellen Show. Il bambino di cinque anni è un vero talento delle percussioni e si è esibito in tv sulle note di "Are You Gonna Go My Way", hit di Kravitz del 1993. Durante la performance il musicista è entrato a sorpresa in studio e il piccolo rocker non è riuscito a trattenere l'emozione.