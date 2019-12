Le Pussycat Dolls riunite in tv sono "troppo" sexy: i telespettatori insorgono

Galeotta fu la sexy reunion delle Pussycat Dolls durante l'ultima puntata del programma "X Factor UK". Le fantastiche cinque, Carmit Bachar, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts e Jessica Sutta, capitanate da Nicole Scherzinger (all'appello mancava solo Melody Thornton) si sono esibite in abiti succinti e trasparenti durante una performance giudicata da oltre 400 telespettatori inglesi troppo audace e osè per la fascia di pubblico di quell'orario. L'Ofcom, autorità competente e regolatrice per le società di comunicazione nel Regno Unito, dovrà adesso valutare i reclami e decidere cosa fare.