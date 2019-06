Super sexy ed esplosiva Nicole Scherzinger, ex leader delle Pussycat Dolls ha reso per 4 giorni Capri una città blindata. La bella cantante e attrice, ex di Lewis Hamilton, ha partecipato ad un grosso evento e nel tempo libero ha "vissuto" la movida dell'Isola Azzurra, girando per locali. In uno di questi, al pub Mister Billy, è stata immortalata da un video mentre canta e si diverte insieme alla Iena Giulio Golia... strani incontri, strane coppie!