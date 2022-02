Le previsioni del tempo di Rebecca Shuld diventano virali: da casa con in braccio la figlia

La meteorologa della Cbs che trasmette da casa le previsioni del tempo con in braccio la figlia Da video 1 di 10 Da video 2 di 10 Da video 3 di 10 Da video 4 di 10 Facebook 5 di 10 Facebook 6 di 10 Facebook 7 di 10 Facebook 8 di 10 Facebook 9 di 10 Facebook 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Rebecca Shuld, 44 anni, meteorologa della Cbs, è una vera e propria star dei social. Le sue previsioni del tempo, presentate in diretta da casa con in braccio la piccola Fiona, nata solo tre mesi fa, sono infatti diventate virali. Dopo il parto, la giornalista ha ripreso a lavorare prestissimo, ma in modalità smart working, dal suo appartamento di Milwaukee, nel Wiscons, grazie alla tecnologia che l'emittente le ha messo a disposizione, ovvero cartine geografiche virtuali su cui annunciare cieli nuvolosi, sole e precipitazioni per la rete televisiva locale WDJT. Il tutto mentre continua a fare la mamma.