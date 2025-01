"Le Iene", l'inviato Nicolò Devitiis aggredito da un taxista

Nicolò De Devitiis torna a parlare del far west dei tassisti abusivi incontrandone qualcuno che a Roma, si sceglie addirittura la clientela saltando la fila solita dei taxi. La iena documenta le trovate che alcuni tassisti utilizzerebbero per aggirare la legge, tra queste le dimensioni della targa della licenza non regolari e non posizionate correttamente.