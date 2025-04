"Le Iene", il monologo di Loredana Errore: "Dopo l'incidente ho capito che mio corpo non corre come il cervello"

"Mi sentivo forte e amata, ce la stavo facendo - ha spiegato la cantante -. Poi il 4 settembre 2013 la mia vita si è fermata, ha preso una virata inaspettata, crudele. Dopo quell'incidente sono stata immobilizzata in un letto d'ospedale per mesi. Un soffitto bianco era l'unica visuale concessami, la costanza delle mie giornate ed io ci proiettavo le mia fantasia. Non ero pronta per quel dolore, non so perché ero serena. Ho dovuto rimparare a stare in piedi, camminare, mangiare, parlare bene scandendo ogni parola sillaba per sillaba".