"Le Iene", la fobia di Alex Britti: "Ho paura dell’aereo, vado in tilt"

"Ho paura di volare, vado in tilt, l’ultima volta che ho preso l’aereo era il 24 dicembre del 1991". E' la confessione a "Le Iene" di Alex Britti, artista romano 51enne, che ha cantato ovunque in giro per l'Europa, ma sempre dopo un lungo viaggio in auto.

"Mi fa paura già comprare il biglietto", spiega il cantautore che ammette di aver preso anche dei sonniferi per vincere la fobia: "Non hanno funzionato perché l’adrenalina e il panico sono bombe più forti". Per provare a superare questo suo limite il cantante decide di sottoporsi alla terapia d’urto organizzata dalla trasmissione di Italia 1.

La prima prova consiste in una simulazione del volo Philadelphia-New York, ma Britti non riesce a terminarla. Peggio ancora quando deve prendere l'aereo per davvero: il panico glielo fa perdere. "Ero convinto di essere pronto ma invece non lo sono", dichiara sconfitto l'artista.