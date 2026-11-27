"Io mi vergogno della persona che ero". Ai microfoni de "Le Iene", Artem Tkachuk torna a parlare della sua dipendenza dall'alcol. Nella puntata di giovedì 26 novembre, Stefano Corti ha incontrato nuovamente l'attore, noto per aver interpretato il personaggio di Pino 'o Pazzo. Dopo cinque mesi senza bere, il 26enne ha avuto una ricaduta che ha avuto conseguenze anche sulle sue condizioni di salute.
A contattare l'inviato del programma di Italia 1 è stata la fidanzata dell'attore, preoccupata per la salute del compagno. "Artem non è più la persona che avete conosciuto l'anno scorso, ha già fatto passi da gigante", spiega la ragazza. "Il problema è che l'alcol è arrivato a toccare gli organi. Se non fa questa disintossicazione, non ne esce più".
La lotta alla dipendenza
Quando incontra Stefano Corti, Tkachuk sostiene di non bere da venti giorni. Nel corso della serata, però, torna a consumare alcolici davanti alle telecamere. "Io stavo perso", confessa l'attore ripensando ai mesi più difficili della sua vita, durante i quali aveva cercato nell'alcol un modo per spegnere il senso di vuoto che provava. Tkachuk racconta inoltre di aver rischiato un ictus, mentre la fidanzata ricorda una recente corsa in ospedale e i problemi legati a una pancreatite. Secondo la ragazza, la coppia avrebbe anche esaurito i propri risparmi per sostenere le spese delle cure.
La decisione di farsi ricoverare
"Mi sono trasferito a Milano, ho cambiato numero, però a volte ho i pensieri che girano sempre. È una battaglia continua, quindi va affrontata", racconta Artem. A ripercorrere gli ultimi mesi è anche la fidanzata dell'attore: "Noi siamo molto credenti. Ad agosto ci siamo battezzati insieme. Non aveva più pensieri negativi". Poi la ricaduta e la corsa in ospedale: "È iniziato a tremare talmente tanto il suo corpo, si sbatteva il collo, faceva dei movimenti strani, era tutto gonfio, rosso, vomitava nero. I battiti sono arrivati a 190. Lui ha rischiato l'ictus e ad oggi è venuta la pancreatite, tra l'altro causata da tutto l'abuso di alcol". Da qui la necessità di un ricovero in una struttura specializzata: "Solo con la tua buona volontà e solo con i farmaci purtroppo non ce la puoi mai fare".Raccontandosi durante il servizio Artem scoppia in lacrime al pronto soccorso e confessa di avere paura. Al suo fianco, oltre alla fidanzata, c'è anche il padre. Con l'aiuto di Stefano Corti, l'attore accetta infine di ricoverarsi in una struttura specializzata nel trattamento delle dipendenze, dove potrà intraprendere un percorso di disintossicazione sotto controllo medico. "Vedrai che mi riprenderò tutto in mano", promette il 26enne.