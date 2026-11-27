"Mi sono trasferito a Milano, ho cambiato numero, però a volte ho i pensieri che girano sempre. È una battaglia continua, quindi va affrontata", racconta Artem. A ripercorrere gli ultimi mesi è anche la fidanzata dell'attore: "Noi siamo molto credenti. Ad agosto ci siamo battezzati insieme. Non aveva più pensieri negativi". Poi la ricaduta e la corsa in ospedale: "È iniziato a tremare talmente tanto il suo corpo, si sbatteva il collo, faceva dei movimenti strani, era tutto gonfio, rosso, vomitava nero. I battiti sono arrivati a 190. Lui ha rischiato l'ictus e ad oggi è venuta la pancreatite, tra l'altro causata da tutto l'abuso di alcol". Da qui la necessità di un ricovero in una struttura specializzata: "Solo con la tua buona volontà e solo con i farmaci purtroppo non ce la puoi mai fare".Raccontandosi durante il servizio Artem scoppia in lacrime al pronto soccorso e confessa di avere paura. Al suo fianco, oltre alla fidanzata, c'è anche il padre. Con l'aiuto di Stefano Corti, l'attore accetta infine di ricoverarsi in una struttura specializzata nel trattamento delle dipendenze, dove potrà intraprendere un percorso di disintossicazione sotto controllo medico. "Vedrai che mi riprenderò tutto in mano", promette il 26enne.