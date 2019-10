Le Frasi di Osho, Federico Palmaroli a "Stasera Italia": "Mi invitano ovunque, come Conte"

"Mi invitano dappertutto, ad Atreju, alla Festa dell’Unità, a quella dei Cinque Stelle e vado ovunque, come Conte". Scherza così, a "Stasera Italia", il "divo" della satira sul web Federico Palmaroli, autore della pagina Facebook "Le più belle frasi di Osho", che ha raggiunto quasi un milione di like.

Intercettato a Napoli alla kermesse pentastellata per il decennale del MoVimento, Palmaroli racconta alle telecamere del programma di Rete 4, alcune delle vignette con cui ha commentato le vicissitudini politiche del nostro Paese. Dal taglio dei parlamentari, con Di Maio che chiede a Fico "Mò tocca capì che ce famo co tutte ste poltrone", ai 23 miliardi di euro per scongiurare l’aumento dell’Iva, trovati da Conte "dentro a ‘na giacca che nun me mettevo da gennaio". "Evidentemente è il cambio di stagione - scherza Palmaroli - io al massimo ci trovo cinque euro".