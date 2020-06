Le coppie di "Uomini e Donne" si raccontano dopo la scelta

Carlo e Cecilia - La convivenza tra Carlo e Cecilia sta andando bene, a parte un piccolo difettuccio di Carlo: la pigrizia. "Non fa niente a casa. E' sempre sul divano a dormire, lui ha riposini per ogni parte della giornata. Stamattina si è svegliato e si è subito riaddormentato, così gli ho tirato un bicchiere d'acqua... ma era poca. Mi ha risposto malissimo!", si lamenta lei.

E sui progetti futuri ammettono che c'è la voglia di mettere su casa insieme: "E' nei progetti. Per l'estate abbiamo preso una casa a Jesolo, anche se poi andremo un po' in giro per l'Italia. Carlo deve capire come organizzarsi con il lavoro".

Sara e Sonny - Dopo la scelta Sara e Sonny non si sono lasciati un attimo e la tronista ha scoperto un lato inedito del suo corteggiatore. "E' dolcissimo, ma tanto! E' anche molto geloso, questa è la sua pecca. Lo sono anche io ma non lo faccio vedere per non dargli soddisfazione". Sulla convivenza però frenano: "C'è la voglia di andare a vivere insieme ma per un po' di mesi faremo avanti e indietro, vediamo come va".

