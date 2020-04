L'ex corteggiatrice Alessia Messina "intrattiene"... nuda, durante la quarantena

Completamente nuda sul letto della sua camera in quarantena. Alessia Messina intrattiene così i suoi quasi 500mila follower su Instagram. Con scatti bollenti e piccanti, che condivide quotidianamente sui social. Ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" ed ex concorrente di "Temptation Island" la giovane siciliana ha fidelizzato così una bella fetta di pubblico dopo la sua uscita dalla scena televisiva...