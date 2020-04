Reality da pandemia, il "Grande Fratello" riparte... in Portogallo: ecco come gli inquilini "battono" il virus 

Tampone per tutti, due settimane di quarantena, ognuno in un appartamento diverso, dal quale si interagisce con gli altri attraverso un tablet e quindi trasferimento nella Casa, dopo un altro test sanitario. Chi risulterà positivo sarà escluso dal gioco. Riparte così, in tempi di coronavirus, il Grande Fratello... in Portogallo. E tra i concorrenti c'è anche un'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne, Jessica Nogueira...

Anche la televisione comincia la sua fase due quindi, adattandosi alla nuova realtà nel bel mezzo della pandemia e in Portogallo si parte dai reality. Un "Grande Fratello" sui generis quello proposto dalla rete indipendente TVI, insolito ed "esemplare".

Potrebbe infatti segnare un precedente questa inedita edizione del GF per le rivoluzionarie modalità in cui si svolgerà, che porebbero diventare un esempio per i futuri reality, anche nel resto d'Europa, in uno scenario che, dal punto di vista dell'emergenza sanitaria, ancora non ci permette di pensare ad un imminente ritorno alla normalità.

Tamponi obbligatori per tutti, quarantena per due settimane e utilizzo dei tablet prima della convivenza, potrebbero quindi diventare presto modalità comuni alle diverse edizioni locali del "Grande Fratello".



Nel cast del GF portoghser anche una ex concorrente di "Uomini e Donne", personaggio molto noto al pubblico italiano, la 22enne Jessica Nogueira, di origini portoghesi che ha corteggiato il tronista Carlo Pietropoli. Nata a Braga in Portogallo la giovane ha vissuto per molto tempo in Svizzera, ha poi partecipato al programma italiano frequentando per qualche tempo Pietropoli per poi lasciare lo show definitivamente. Le è statao poi attribuito un flirt con il tentatore Rodolfo Salemi, di cui però non c'è conferma.

Riuscirà la bella Jessica a conquistare il pubblico portoghese del "Grande Fratello"?

