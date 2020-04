Coronavirus, Licia Nunez: "L'uscita dal Grande Fratello devastante, sembrava il set di un film"

"Fuori dal Grande Fratello è stato devastante, lì dentro ci sentivamo protette. Una volta uscite ci è sembrato di essere sul set di un film di fantascienza". Questo è il racconto di Licia Nunez e Teresanna Pugliese, le ultime due eliminate dal reality show condotto da Alfonso Signorini.

Le due ex concorrenti, in collegamento a "Live - Non è la d'Urso" hanno raccontato come è stato rapportarsi alla nuova realtà che si sono trovate ad affrontare una volta varcata la porta rossa: "L'ho trovata una cosa devastante - ha spiegato Licia Nunez - ci ho messo un po' a capire come muovermi e ad abituarmi alla nuova vita". Anche per l'ex protagonista di "Uomini e Donne" rapportarsi con la vita fuori dalla Casa è stato complicato: "Non è stato facile - ha detto a Barbara d'Urso - quando sono uscita e ho visto tutti gli addetti ai lavori con le mascherine e i guanti sono rimasta sconvolta".