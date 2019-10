"Il Segreto", le anticipazioni della settimana dal 14 al 19 ottobre

I sovversivi si radunano in piazza perché vogliono cacciare Adela: i metodi della maestra non sono per niente apprezzati, ma i paesani scendono al fianco della donna per difenderla. Francisca consiglia a Prudencio di consegnare i soldi a Severo. Nel frattempo viene recapitata una falsa lettera di Roberto da Cuba.

Anche Donna Francisca, con la sua autorità, interviene e mette in fuga gli uomini che si sono sollevati contro Adela. Inviata da Elsa e Consuelo, Marcela si reca da Antolina. Francisca, invece, va da Prudencio e pretende gli atti di proprietà della tenuta di Severo.

Nel frattempo Juanote racconta davanti a Isaac, Elsa, Marcela e Matias tutta la verità sul passato di Antolina e sulla sua storia. Maria informa Adela che Francisca ha deciso di intermediare per far ritirare la denuncia del Ministero. Questo comportamento induce la ragazza a credere che la sua madrina sia davvero cambiata.

Infine Lola si reca alla bottega per annullare l'ordine fatto per il suo matrimonio perché ci saranno meno invitati del previsto. Prudencio teme che ci sia qualcosa sotto.