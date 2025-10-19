Laura Santi, Stefano Massoli: "Quando ha ottenuto il diritto di morire è stata una gioia"

"Laura amava tanto la vita. Ha visto spegnersi ogni parte del suo corpo un po' alla volta, stavo con una persona disabile della quale riconoscevo solo la mente. L'ultimo giorno abbiamo ripercorso tutti i nostri viaggi insieme e quando si è auto-somministrata il farmaco letale mi ha chiesto di uscire dalla stanza. L'ho rispettata ma quando sono rientrato lei già si era addormentata" ha concluso Stefano Massoli raccontando gli ultimi istanti passati insieme alla moglie Laura Santi.