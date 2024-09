Per Laura Freddi sarà un modo per celebrare l'amore con Leonardo D'Amico, a cui è legata da 12 anni, ma non solo. Pare infatti che la figlia Ginevra (6 anni) non veda l'ora di prendere parte al loro matrimonio. "Tutti i giorni mi ripete ‘Mamma, è arrivato il momento di sposare papà, e voglio portarvi io le fedi'. E noi la accontenteremo…", ha dichiarato la showgirl. Al momento la location non è ancora definitiva, dato che i due promessi sposi hanno idee diverse sul paesaggio che debba fare da cornice al lieto evento: "Leonardo vorrebbe che ci sposassimo al mare, magari al tramonto, sulla spiaggia, con i piedi nella sabbia…. A me piacciono di più i paesaggi bucolici, il verde, i fiori, la campagna a perdita d'occhio: insomma mi piacerebbe un matrimonio 'country' in qualche paesino".