Su La5 "Un armadio per due", sfida a colpi di stile per dare nuova vita al "second hand"

Fotogallery - "Un armadio per due", quattro coach per rivitalizzare il "second hand"

Su La5 nuova vita a capi usati

Per comporre i propri look unici e distintivi, le due squadre in gara utilizzeranno l'app di Vinted, dando così una seconda vita ai capi acquistati per la sfida. Le coach saranno delle vere e proprie mentori per i concorrenti: li supporteranno non solo dando consigli per valorizzarsi ed esprimere al meglio il proprio stile unico, ma anche fornendo Tip&Tricks utili per l’utilizzo corretto dell'app superando così le barriere nei confronti del second hand. Il risultato verrà poi valutato dai rimanenti due esperti vip, che avranno il ruolo di giudici. Ad amplificare il progetto, una strategia digital e social che prevede una sezione dedicata su Mediaset Infinity dove saranno disponibili le puntate del format, l’amplication social dai profili Mediaset Infinity e il coinvolgimento dei canali social delle cinque talent.