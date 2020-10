La sorella di "Adua Del Vesco" a "Live - Non è la d'Urso": "Disgustata per quanto accaduto nella Casa"

"Sono disgustata per quanto accaduto al Grande Fratello". La sorella di Adua Del Vesco, Francesca Cannavò, scrive una lettera a "Live - Non è la d'Urso" nella quale difende l'attrice e si scaglia contro Tommaso Zorzi che ha nominato Adua perché l'attrice avrebbe detto anche a lui che Massimiliano Morra è gay. Francesca Cannavò prova a fare chiarezza e spiega che le cose sono andare diversamente rispetto alla narrazione portata avanti durante l'ultima puntata del reality di Canale 5. "Il signor Zorzi è andato nella stanza di mia sorella in albergo ed è stato lui a dirle che sapeva che Massimiliano è omosessuale", scrive Francesca.

"Caro Tommaso - continua la sorella di Adua riferendosi direttamente all'influencer - quando racconti i fatti raccontali bene, perché le bugie hanno le gambe corte. Non basta un abito di Armani per essere un signore, un vero signore difende le donne". Francesca Cannavò spiega, inoltre, di non poter rivelare altro "altrimenti finirei in una tela che hanno dipinto in troppi". "Gli altri si rimettessero pure sui loro tacchi a spillo e pensassero a percorrere la loro strada, stando attenti a non inciampare. In fondo tutti abbiamo dei segreti", conclude la sorella dell'attrice.