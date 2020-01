La saga di John Wick arriva in tv con "The Continental"

John Wick è pronto a fare il grande salto dal cinema alla tv. Lionsgate Television ha infatti messo in cantiere "The Continental", una serie-prequel ambientata nell’hotel degli assassini della Gran Tavola. La data di messa in onda negli Stati Uniti è prevista per la seconda metà del 2021, a qualche mese di distanza dall'uscita del quarto capitolo cinematografico (in sala a maggio 2021)

La serie andrà in onda su Starz e non è esclusa la presenza di Keanu Reeves (impegnato con "Matrix 4"), mentre è data ormai per certa quella dei produttori Basil Iwanyk e Chad Stahelski, quella dello sceneggiatore Derek Kolstad e il nome del regista David Leitch, Nel ruolo di showrunner ci sarà invece Chris Collins ("I Soprano", "The Wire", "Sons of Anarchy".

SPIN-OFF AL FEMMINILE -"The Continental" non è l'unico progetto che espanderà l'universo di John Wick. Il franchise ha infatti messo in produzione anche "Ballerina", uno spin-off al femminile della saga. Al centro dell'azione una ragazza cresciuta come un’assassina, il cui unico scopo è vendicarsi degli assassini della sua famiglia.

