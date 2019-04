Halle Berry: "Mi sono rotta tre costole mentre mi preparavo per John Wick"

Halle Berry ha preso molto sul serio il ruolo in "John Wick: Chapter 3 – Parabellum" (al cinema dal 16 maggio), a fianco di Keanu Reeves. L'attrice si è infatti sottoposta a duri allenamenti per arrivare in forma sul set e non deludere così il compagno di set, abituato ad interpretare personaggi d'azione. Durante la preparazione, però, si è rotta tre costole. "E' come una medaglia per me, ma non so come sia successo" ha rivelato al programma "Extra".