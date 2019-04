Halle Berry a caccia di uno snack notturno... senza reggiseno

A 52 anni, Halle Berry è in forma smagliante. L'attrice ha rivelato di attraversare un periodo particolarmente felice e di non essersi mai sentita così bene in tutta la vita dal punto di vista fisico e psicologico. E lo dimostra postando spesso scatti sul suo profilo Instagram che sprizzano sensualità e mettono in bella mostra particolari del suo corpo. Ultimo in ordine di tempo, una foto che la ritrae senza reggiseno con una camicia di jeans aperta nella penombra della sua casa (accompagnata dalla scherzosa didascalia "A caccia di uno snack notturno"). In alcune recenti interviste, Halle ha attribuito questo ritrovato benessere a Chad Stahelski, che l'ha spinta a cambiare la sua routine di allenamenti per interpretare un personaggio in "John Wick: Chapter 3", che arriverà presto al cinema. Il suo 2019 sarà luminoso e la vedremo alla prova per la prima volta dietro alla macchina da presa in "Bruised", un film drammatico sulle arti marziali miste.