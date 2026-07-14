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Un anno de La Ruota delle Fortuna: dal concorrente più giovane al montepremi record

Alcune curiosità sul quiz campione d'ascolti, condotto da Gerry Scotti con Samira Lui, approdato nell'access prime time di Canale 5 il 14 luglio 2025

14 Lug 2026 - 16:51
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In 358 puntate andate in onda, “La Ruota della Fortuna” ha collezionato una media di  4.700.000 spettatori, con una share individui del 24.50% e serate record che hanno registrato 6.000.000 di spettatori, con il 30% di share.

Sono stati oltre 600 i concorrenti che hanno tentato di risolvere le frasi del tabellone presidiato da Samira Lui. Tra loro, il vincitore del montepremi più alto è stato Riccardo Piancatelli, che si è aggiudicato 410.700 euro. Il record di permanenza come campioni appartiene invece a Gabriele Casti e Sergio Improta, entrambi capaci di confermarsi per otto puntate consecutive.

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Il concorrente più giovane a girare la Ruota è stato Raffaele Curiale, di 18 anni, mentre la concorrente più adulta è stata Angela Mondo, di 71 anni.

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