Imbarazzo a "La Ruota della Fortuna", i concorrenti non riescono a dare la soluzione: "Mai successo"

La puntata di martedì 3 novembre de "La Ruota della Fortuna" il game show di Gerry Scotti e Samira Lui, si accende sugli errori dei concorrenti in gara che danno più soluzioni sbagliate che risposte corrette, specie durante il momento del Triplete. La campionessa Isabella dalla provincia di Piacenza, giunta alla sua terza partecipazione, ha sfidato Francesca da Mazzara e Giuseppe, 26enne programmatore da Roma.
Al momento del Triplete i concorrenti sono avventati: due risposte su tre vengono sbagliate da tutti i concorrenti. Gerry Scotti è incredulo: "Si sono contagiati!". "Avete stabilito un record: è la prima volta che il Triplete finisce con solo 1000 euro assegnati", aggiunge il conduttore. "Che peccato! A questo punto aspettate, non siate frettolosi" Commenta Samira Lui. Ad aggiudicarsi i 1000 euro, alla fine, è stata Francesca.
Anche nell'ultima manche gli sbagli non mancano: "Ragazzi non ci siamo, volete tornare domani?" Scherza il conduttore. Ci riprova Francesca a dare la soluzione e a diventare campionessa, dopo una partita iniziata in sordina.