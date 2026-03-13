"La Ruota della Fortuna", Matteo vince 100mila euro

Serata di festa a "La Ruota della Fortuna" per il giovane Matteo. Durante la puntata in onda giovedì 12 marzo su Canale 5, lo studente universitario di medicina - originario di Gragnano (Napoli) - prima si laurea campione e poi si aggiudica un montepremi pari a 100mila euro.



Nel game show condotto da Gerry Scotti, Matteo ha dimostrato lucidità e sicurezza per subentrare a Francesca, campionessa solo per una sera, e infine nell'affrontare il gioco finale "La Ruota delle Meraviglie". Qui, di fronte al tema Il mattino, il concorrente ventiquattrenne è riuscito a risolvere solo un tabellone su tre, quello decisivo per conquistare l'ambito premio.

