"La Ruota della Fortuna", Matteo vince 100mila euro
In una sola puntata, il concorrente si laurea campione e conquista l'ambito montepremi
© Da video
Serata di festa a "La Ruota della Fortuna" per il giovane Matteo. Durante la puntata in onda giovedì 12 marzo su Canale 5, lo studente universitario di medicina - originario di Gragnano (Napoli) - prima si laurea campione e poi si aggiudica un montepremi pari a 100mila euro.
Nel game show condotto da Gerry Scotti, Matteo ha dimostrato lucidità e sicurezza per subentrare a Francesca, campionessa solo per una sera, e infine nell'affrontare il gioco finale "La Ruota delle Meraviglie". Qui, di fronte al tema Il mattino, il concorrente ventiquattrenne è riuscito a risolvere solo un tabellone su tre, quello decisivo per conquistare l'ambito premio.
"Io speravo di dare il 200mila, quindi ci rimango male quando sono solo 100mila", ha ironizzato Gerry Scotti, rivelando il valore della busta appena vinta dal giovane, al quale si aggiungono gli oltre 14mila euro ottenuti nella prima fase del programma. Quest'ultimo si è dunque lasciato andare all'emozione, così come il conduttore della trasmissione e Samira Lui.