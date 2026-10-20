"La ruota della fortuna", Alice è la nuova cantante dei "Fortuna Six"

Una nuova voce per "La Ruota della Fortuna". Nella puntata di martedì 20 ottobre, Gerry Scotti ha presentato Alice Piombino, la cantante che sarà nei "Fortuna Six" dopo il momentaneo saluto al programma Nicla Ozenda, costretta ad allontanarsi per sottoporsi a un intervento alle corde vocali.
Prima di dare il benvenuto alla nuova arrivata, Gerry Scotti ha voluto dedicare un pensiero alla cantante uscente: "Nicla ci ha salutati ieri, è stato anche un momento tenero e bello. Anzi il primo applauso lo mandiamo a lei: Nicla, ti aspettiamo presto. E arriva Alice". La nuova cantante si è quindi presentata al pubblico, raccontando di arrivare dalla provincia di Varese, precisamente da Gerenzano. Per lei comincia così una nuova esperienza televisiva al fianco della band che accompagna ogni sera il celebre game show.
Chi è Alice Piombino, la nuova cantante de "La Ruota della Fortuna"
Alice Piombino è una cantante professionista originaria di Gerenzano, in provincia di Varese. Ha iniziato a studiare canto all'età di 12 anni e pianoforte a 16, diplomandosi con il massimo dei voti al M.A.S. (Music, Arts and Show) di Milano. Nel corso della sua carriera ha maturato diverse esperienze internazionali, lavorando come cantante sulle navi da crociera di Royal Caribbean International, Costa Crociere e Silversea. Si è inoltre esibita in strutture turistiche, eventi privati e spettacoli dal vivo, collaborando con diverse formazioni musicali, tra cui i Gospel Light e una tribute band di Eros Ramazzotti.
Parallelamente all'attività artistica, si dedica anche all'insegnamento del canto attraverso lezioni private. Tra le sue esperienze più recenti figura inoltre il ruolo di cantante e performer nella Shary Band, formazione specializzata negli spettacoli musicali dal vivo.