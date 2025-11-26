"La ruota dei campioni", seconda puntata con Gerry Scotti: ospiti Max Giusti e Al Bano

Anche in questa seconda puntata non mancheranno ospiti speciali. Max Giusti e Al Bano saranno i protagonisti di momenti di intrattenimento tra un round e l'altro, pronti a portare ironia, musica e leggerezza sul palco del game show. Due presenze che uniscono generazioni e stili diversi, perfette per accompagnare Gerry Scotti in una serata che si preannuncia vivace e familiare.