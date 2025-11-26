"La ruota dei campioni", seconda puntata con Gerry Scotti: ospiti Max Giusti e Al Bano

Giovedì 27 novembre, alle 20.40 su Canale 5, Gerry Scotti torna con la seconda puntata dello speciale torneo dedicato ai concorrenti più vincenti della stagione.
© Ufficio stampa
Giovedì 27 novembre, alle 20.40 su Canale 5, torna in prima serata Gerry Scotti con la seconda puntata de "La ruota dei campioni", il torneo speciale che riunisce i concorrenti più fortunati e preparati di questa stagione de "La Ruota della Fortuna". Dopo il grande successo del debutto con ascolti record, la serata promette nuove sfide e tanta leggerezza, con la formula vincente che unisce il fascino del quiz classico e l'energia dello spettacolo televisivo.
Anche questa volta, il meccanismo della puntata sarà scandito da tre incontri tematici, ognuno composto da cinque round, in cui si sfideranno tre giocatori alla volta. I vincitori di ogni manche accumuleranno il proprio montepremi, fino a determinare i tre concorrenti più forti, che si affronteranno nella sfida finale per il titolo di "Campione dei Campioni". Chi conquisterà il bottino totale più alto accederà al momento più atteso della serata: la prova de "La Ruota delle Meraviglie", ancora più ricca e spettacolare, con la possibilità di vincere fino a 300mila euro.
Anche in questa seconda puntata non mancheranno ospiti speciali. Max Giusti e Al Bano saranno i protagonisti di momenti di intrattenimento tra un round e l'altro, pronti a portare ironia, musica e leggerezza sul palco del game show. Due presenze che uniscono generazioni e stili diversi, perfette per accompagnare Gerry Scotti in una serata che si preannuncia vivace e familiare.
Il gran finale sarà, come sempre, il momento più atteso. Dopo le sfide tra i campioni, la ruota tornerà a girare per decretare il vincitore assoluto del torneo. In palio, una cifra record per il format: fino a 300mila euro, una delle somme più alte mai offerte nel programma. Tra tensione, applausi e colpi di scena, l'emozione è assicurata: ogni giro può cambiare la fortuna di un concorrente.
Al tabellone ci sarà come sempre Samira Lui, ormai presenza imprescindibile dello show. Con il suo sorriso e la sua eleganza accompagna i concorrenti e il pubblico durante ogni manche, contribuendo all'atmosfera festosa che da sempre contraddistingue il programma.