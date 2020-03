"La radio per l'Italia", tutte le emittenti unite per diffondere l'inno di Mameli e tre brani in contemporanea

L'appuntamento è per venerdì 20 marzo, alle 11. A quell'ora, per la prima volta nella storia del nostro Paese, tutte le radio d'Italia, nazionali e locali, su tutte le piattaforme fm, dab, in televisione e in streaming sui siti e sulle app delle radio, l'inno di Mameli e tre canzoni che hanno fatto la nostra storia. E' "La radio per l'Italia", l'iniziativa pensata per dare un segnale di conforto e di unione in questo momento difficile per l'emergenza coronavirus.