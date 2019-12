"La Pupa e il Secchione (e viceversa):" guarda i provini in anteprima

Parte a gennaio, su Italia 1, " La Pupa e il Secchione (e viceversa) ", la nuova edizione del programma andato in onda già nel 2006 e nel 2010. A condurre questa volta ci sarà Paolo Ruffini. Tgcom24 vi presenta in anteprima il promo del programma e i primi provini che vedono alcune "pupe" alle prese con la città di Matera, con risultati... esilaranti.

Al momento sono stati diffusi alcuni provini che vedono impegnate ragazze già viste in altre trasmissioni, come Sophia Gallazzo (ex corteggiatrice di "Uomini e donne), Asia Valente ("Saranno isolani"), Federica Vesce e Veronica Valà (entrambe ex "Temptation Island"). Nel corso delle puntate ci saranno poi ospiti come Vittorio Sgarbi, Valeria Marini e Aldo Busi.