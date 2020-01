"La Pupa e il Secchione e Viceversa", entra una nuova coppia

Terzo appuntamento con " La Pupa e il Secchione e Viceversa " martedì 21 gennaio in prima serata su Italia 1. Alla conduzione troviamo sempre Paolo Ruffini e al suo fianco la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. Tra gli ospiti: Barbara Alberti, Giampiero Mughini e Giulia Salemi. E arriva una nuova coppia: l'agronoma Sandra Maestri e il modello Marco Sarra.

La puntata si aprirà con un nuovo “Ripensamento”, questa volta da parte dei secchioni. Altri cambi nelle coppie saranno causa di nuove tensioni per alcuni e di felicità per altri. Inoltre, ci sarà l’ingresso di una nuova coppia di Viceversa: una secchiona e un pupo pronti a mettersi in gioco.



Tra le sfide in programma: la “Prova TG”, con ospite Giampiero Mughini, che vedrà i concorrenti alle prese con la conduzione di un telegiornale; la “Prova Fattoria”, che si svolgerà fuori dalla Villa, in una vera fattoria, sotto la guida del contadino Manolo Romaniello; la “Prova Body Painting”, che vedrà secchione e secchioni impegnati a dipingere i corpi dei loro partner, con Giulia Salemi come madrina d’eccezione. Nel corso della serata interverrà anche Christian Fregoni, il bagnino-campione di Caduta Libera!, e arriverà in Villa la Maestra Flavia, già conosciuta dai concorrenti nella prima puntata. Infine, la prova del “Bagno di cultura”, questa settimana, sarà valutata da Barbara Alberti.



Sandra Maestri, agronoma, 34 anni, di Codigoro (Ferrara) - Abituata alla disciplina dello studio e del lavoro, Sandra è molto fiera di sé stessa e del suo essere lontana dal mondo delle pupe. Per lei la cultura è il passaporto per girare in tutto il mondo, mentre l’ignoranza è una malattia pericolosa. Conosce cinque lingue (slovacco, ceco, inglese, tedesco e francese). Laureata in scienze ambientali, si alterna tra il lavoro nell’azienda agricola di famiglia e la sua passione per la geologia e per l’ambiente.

Marco Sarra, modello, 26 anni, di Novara - Nel 2018 Marco è stato eletto “The Best Model of The World”. Molto attento alla cura del suo corpo e, soprattutto, dei suoi capelli che ritiene un suo punto di forza (e guai a scompigliarglieli), è ambizioso e consapevole di sé. Il suo sogno è diventare attore e interpretare un supereroe.

