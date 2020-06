"La nuova stagione di 'Black Mirror' è in diretta ora, ovunque": una pubblicità virale paragona la realtà alla serie

Mai come in questa periodo la realtà è così surreale da sembrare un episodio della famosa serie "Black Mirror " con i suoi scenari ricchi di società al collasso e situazioni estreme. Tra pandemia e lockdown abbiamo visto cani robot pattugliare i parchi, società tracciare gli spostamenti degli utenti, droni pattugliare strade e spiagge. Su Netflix si possono seguire le cinque stagioni della serie distopica mentre le nuove puntate stanno accadendo proprio nel mondo reale. Questa l'idea di una provocatoria campagna pubblicitaria in Spagna dove sono apparsi cartelloni-specchio, con scritto: “Black Mirror. Sesta stagione, in diretta, ora, ovunque”.

"Ormai è da mesi che pensiamo che tutto quello che sta succedendo nel mondo sembri solo un lungo episodio di Black Mirror", ha commentato l'agenzia di comunicazione BrotherAd che ha lanciato una campagna pubblicitaria ispirata allo show di Netflix. che si trova alle fermate dell’autobus di Madrid. L'opera ha attirato l'attenzione dei passanti nella capitale spagnola ed è diventata virale sui social in breve tempo.

La trovata pubblicitaria non annuncia in alcun modo una nuova stagione della serie. Per vedere nuove puntate dobbiamo ancora attendere. A questo proposito il creatore Charlie Brooker ha dichiarato in un programma radiofonico che per il momento non è in vena di scrivere sceneggiature per lo show, in questo periodo: "Al momento non so quanto la gente possa sopportare storie di un certo genere, in relazione a società al collasso".

TI POTREBBE INTERESSARE: