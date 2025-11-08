"La notte nel cuore", Cihan: "Ho avuto una sola storia d'amore importante"

"Non c'è al momento una fidanzata, sono molto legato alla mia libertà. Al momento siamo io e il mio cane con il quale ho un bellissimo rapporto, facciamo tutto insieme. Non credo che l'amore sia qualcosa che si trova cercandolo, penso che un giorno all'improvviso qualcuno entrerà nella mia vita, proprio come Melek che è apparsa nella vita di Cihan e tra loro è stato amore a prima vista. Sono convinto che prima o poi anche per me andrà così" prosegue l'attore turco.