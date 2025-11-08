"La notte nel cuore", Cihan: "Ho avuto una sola storia d'amore importante"

A "Verissimo" Burak Tozkoparan: "Sono molto legato alla mia libertà"
© Da video
Ospite a "Verissimo" l'attore Burak Tozkoparan, che nella serie turca "La notte nel cuore" interpreta Cihan, parla del suo rapporto con l'amore e del sogno di creare una sua famiglia. "L'amore non è qualcosa che ho vissuto molto a dire il vero, forse colmo questo vuoto con i ruoli che interpreto nelle serie tv e questo mi aiuta anche a sentirlo meglio, a capirlo di più" confida.
"Non c'è al momento una fidanzata, sono molto legato alla mia libertà. Al momento siamo io e il mio cane con il quale ho un bellissimo rapporto, facciamo tutto insieme. Non credo che l'amore sia qualcosa che si trova cercandolo, penso che un giorno all'improvviso qualcuno entrerà nella mia vita, proprio come Melek che è apparsa nella vita di Cihan e tra loro è stato amore a prima vista. Sono convinto che prima o poi anche per me andrà così" prosegue l'attore turco.
"Nella mia vita ho avuto una sola storia d'amore importante, parliamo di cinque o sei anni fa. Posso dire di averla avuta, poi non c'è stata nessun altra. Credo profondamente nel valore della famiglia e la desidero per il mio futuro, spero un giorno di incontrare la persona giusta" conclude Burak Tozkoparan.