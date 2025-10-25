Caner Cindoruk: "Sono single da sette anni"

L’attore turco, tra i protagonisti di "La forza di una donna", si racconta a "Verissimo"
© Da video
A "Verissimo", Caner Cindoruk si racconta con sincerità e delicatezza, parlando dell’amore, della solitudine e dei suoi sogni per il futuro. L’attore, noto al pubblico italiano per il ruolo di Sarp nella serie turca "La forza di una donna", confida di essere single da ben sette anni, ma di non aver mai smesso di credere nei sentimenti.
Infatti, Cindoruk si dice pronto a riaprire il proprio cuore e a lasciarsi sorprendere di nuovo. "Lo desidero, ma serve un po’ di fortuna: l’amore non arriva solo perché lo si desidera", spiega, riconoscendo che i sentimenti non si possono forzare, ma solo accogliere quando giungono.
Durante l’intervista, l’attore confida anche un sogno che custodisce da tempo: diventare padre. "Prima lo desideravo tanto e lo desidero ancora", racconta. "Ma avevo molta paura perché ci sono stati momenti in cui il mondo mi sembrava ostile". Un timore che, però, si è attenuato di recente, grazie alla nascita della nipotina, la figlia di suo fratello: un evento che, dice, ha cambiato la sua prospettiva sulla vita.
"Da quando l’anno scorso è nata la mia prima nipotina, vedo tutto con occhi diversi", confessa con emozione. "Sta nascendo in me un desiderio istintivo, spontaneo. Da quando ho visto mio fratello diventare papà, la voglia è arrivata anche a me: vorrei avere un figlio".