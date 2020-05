La mamma di Favoloso difende il figlio: "Nina Moric ha recitato"

Loredana Fiorentino difende il figlio. La madre di Luigi Mario Favoloso torna in studio a "Live - Non è la d'Urso" per parlare che lo vede coinvolto con Nina Moric ed Elena Morali.

Per Loredana le accuse di violenza di Nina sono solo menzogne: "Nina Moric ha recitato fin dall'inizio - ha spiegato la donna a Barbara d'Urso - lei ora vuole andare avanti con questa storia ma noi non abbiamo paura, sappiamo che Luigi Mario non è una persona violenta ed è un bravissimo ragazzo".

La Fiorentino ha poi parlato del rapporto tra Favoloso ed Elena: "Lei mi ha deluso - ha detto - ora loro sono di nuovo insieme ma lei dovrà avere più rispetto in futuro".