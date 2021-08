La "Locanda di Miranda" costa cara a Serena Grandi: messa all'asta la sua casa

Serena Grandi aveva riposto molte speranze ne " La locanda di Miranda ", il ristorante che aveva aperto a Rimini intitolandolo al celebre personaggio del suo film con Tinto Brass. Ma l'avventura è finita nel peggiore dei modi: prima la crisi e il fallimento, poi un processo per bancarotta fraudolenta, al momento arrivato al primo grado di giudizio. E adesso un ulteriore colpo: la casa riminese dell'attrice è stata messa all'asta per pagare i creditori.





"Sono molto amareggiata, è chiaro - ha commentato lei secondo quanto riporta "Il Resto del Carlino" -. Ormai non c'è più molto che mi lega a Rimini. Resterò a vivere qui? Vedremo. Devo ancora valutare". La Grandi si era trasferita a Rimini intorno al 2013, dopo tanti anni passati a Roma, per tornare nella cittadina natale di sua madre. Proprio in quell'occasione aveva acquistato la casa: un appartamento di un'ottantina di metri quadrati in una palazzina signorile, con balconi, loggia e un garage. Verrà messo in vendita il 21 ottobre e la base d'asta di partenza e di oltre 300mila euro.

"La locanda di Miranda", aperto nel 2013, era il ristorante su cui l'attrice aveva riposto grandi speranze, ma l'esperienza, nel giro di un paio di anni è finita male e il locale è stato chiuso.

POTREBBE INTERESSARTI: