La "Lady Gaga della metropolitana" dopo il web conquista anche la tv

La cantante inglese Charlotte Awbery non pensava certo che il successo sarebbe arrivato a una fermata della metro di Londra, ma così è stato. La donna è stata infatti fermata per caso durante una candid camera, ma la sua versione a cappella di "Shallow" è diventata subito virale. La "Lady Gaga della metro" è stata anche invitata in tv, per esibirsi dal vivo.