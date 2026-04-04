"La forza di una donna", Gökçe Eyüboğlu: "Oggi sono single"

Eyüboğlu ripercorre poi la fine del matrimonio con Selçuk Öner Eyüboğlu, con cui è stata legata dal 2008 al 2022. Una separazione che, come spesso accade, ha comportato momenti complessi: "È stato un periodo difficile, come lo sono tutte le rotture importanti". Nonostante ciò, il rapporto tra i due si è trasformato nel tempo, mantenendo un legame positivo: "Oggi lui resta uno dei miei migliori amici".