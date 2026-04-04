"La forza di una donna", Gökçe Eyüboğlu: "Oggi sono single"
L'attrice turca parla a "Verissimo" dell’attuale situazione sentimentale, dopo la fine del suo matrimonio
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Gökçe Eyüboğlu, volto noto della serie "La forza di una donna", si racconta a "Verissimo" e affronta anche il tema della sua vita privata, spiegando di essere attualmente single e in una fase di equilibrio personale.
L’attrice sottolinea di vivere questo momento con serenità e consapevolezza: "Oggi sto bene, mi sento in armonia con la mia vita e con me stessa". Pur non cercando attivamente una relazione, non esclude nuove possibilità: "Non chiudo le porte all’amore, se arriverà lo accoglierò".
Eyüboğlu ripercorre poi la fine del matrimonio con Selçuk Öner Eyüboğlu, con cui è stata legata dal 2008 al 2022. Una separazione che, come spesso accade, ha comportato momenti complessi: "È stato un periodo difficile, come lo sono tutte le rotture importanti". Nonostante ciò, il rapporto tra i due si è trasformato nel tempo, mantenendo un legame positivo: "Oggi lui resta uno dei miei migliori amici".
Guardando al passato senza rimpianti, l’attrice rivendica le scelte fatte lungo il suo percorso: "Sposarmi è stata una decisione giusta, così come lo è stata quella di separarmi". Un bilancio lucido, che riflette una visione matura delle relazioni e della crescita personale, in cui ogni esperienza contribuisce a definire nuovi equilibri.