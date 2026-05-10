"La forza di una donna", l'anticipazione a "Verissimo": "Nozze tra Bahar e Arif"

Ospite in studio, l'attrice Özge Özpirinççi, che nella serie turca di Canale 5 interpreta la protagonista Bahar, parla del rapporto con il suo personaggio. "Mi ha fatto vivere molte emozioni. In una serie le cose vengono mostrate in modo molto romantico rispetto alla vita reale che è sempre molto più crudele di così", afferma l'attrice accompagnata nell'intervista dal marito, Burak Yamantürk. "Persone come Bahar sono ovunque intorno a noi, per questo tendere la mano verso loro e aiutarle per me è più prezioso di qualsiasi ascolto televisivo", aggiunge Özge.