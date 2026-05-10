"La forza di una donna", l'anticipazione a "Verissimo": "Nozze tra Bahar e Arif"

Manca poco al finale di stagione de "La forza di una donna". Un'anticipazione trasmessa a "Verissimo" ha svelato la sorpresa in serbo per l'ultimo episodio, in onda venerdì 22 maggio su Canale 5. La scena mostra una sala da ricevimento dove due giovani coppie sono pronte a convolare a nozze: Ceyda e Raif da un lato, Bahar e Arif dall'altro.
"Arif Kara vuoi tu prendere Bahar Çeşmeli come tua legittima sposa?". Alla domanda di rito dell'officiante segue un silenzio carico di attesa. L'uomo si prende del tempo prima di dare una risposta mentre tra i presenti montano sguardi preoccupati di un possibile rifiuto. Dopo alcuni, interminabili, secondi di pausa, Arif si alza e allargando le braccia scandisce: "lo voglio!". L'intera sala esplode in un giubilo, Bahar scoppia in un pianto gioioso e abbraccia il marito che le sussurra "ti amo". La festa può così avere inizio con la sposa che ad Arif dice un semplice "grazie".
Ospite in studio, l'attrice Özge Özpirinççi, che nella serie turca di Canale 5 interpreta la protagonista Bahar, parla del rapporto con il suo personaggio. "Mi ha fatto vivere molte emozioni. In una serie le cose vengono mostrate in modo molto romantico rispetto alla vita reale che è sempre molto più crudele di così", afferma l'attrice accompagnata nell'intervista dal marito, Burak Yamantürk. "Persone come Bahar sono ovunque intorno a noi, per questo tendere la mano verso loro e aiutarle per me è più prezioso di qualsiasi ascolto televisivo", aggiunge Özge.