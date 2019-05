La confessione di Ellen DeGeneres: "Fui molestata dal mio patrigno, ma mia madre non mi credette"

Intervistata al David Letterman Netflix Show per la puntata che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming da venerdì, la DeGeneres ha raccontato che gli abusi iniziarono dopo che a sua madre, Betty, venne diagnosticato un tumore al seno. Il patrigno (che era il terzo marito della madre), allora, le disse "che lei era fuori città perché le era stato trovato un nodulo al seno, e che quindi lui doveva toccare anche il mio, di seno. Così l'ha fatto, e poi l'ha fatto un'altra volta, e poi un'altra volta ancora...". E una volta che il patrigno tentò di sfondare la porta chiusa della sua camera da letto per molestarla, lei fu costretta a fuggire dalla finestra.



L'attrice ha quindi spiegato di essere "arrabbiata con me stessa perché, ecco, ero troppo debole per opporre resistenza, avevo solo 15 o 16 anni. E' una storia davvero orribile, terribile. E l'unica ragione per la quale ora sono scesa nei dettagli è che non voglio che altre ragazze permettano mai a nessuno di far loro la stessa cosa".



Ellen DeGeneres ha quindi spiegato che inizialmente non disse nulla alla madre per "cercare di proteggerla". Ma ora si rende conto che "non avrei mai dovuto proteggere mia madre. Avrei dovuto proteggere me stessa, e invece non le dissi per alcuni anni". Quando poi alla fine, le raccontò l'accaduto, "lei non mi ha creduto, e poi è rimasta con lui per altri 18 anni. Alla fine lo ha lasciato solo perché lui aveva cambiato versione troppe volte".



"Quando vedo persone che parlano, specialmente ora - ha concluso l'attrice - mi fa arrabbiare quando le vittime non sono credute".