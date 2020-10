La cognata di Paolo Ciavarro gli confessa il suo amore, ma è uno scherzo delle “Iene”

Sedotto dalla sorella della sua compagna. È successo a Paolo Ciavarro, ma è solo uno scherzo delle "Iene". Da sempre una delle coppie più chiacchierate del "GF Vip", Paolo e Clizia hanno 11 anni di differenza: lui 29, lei 40. La produzione del programma di Italia 1 ha provato a mettere alla prova l'onestà e l'amore dell'ex gieffino, e lo ha fatto corteggiare da Micol Incorvaia, la sorella ventenne di Clizia.

Da dichiarazioni d'amore, fino a messaggi molto spinti, Micol le prova tutte per far cedere il cognato ma Paolo, in seria difficoltà, prova ad allontanarla senza farne parola con la sua fidanzata. Tutto sembra sotto controllo fino a quando Clizia, anche lei complice dello scherzo, non finge di scoprire tutto e prende le parti della sorella. Ecco come ha reagito il povero Paolo.