"La casa di carta", Esther Acebo è diventata mamma: è nata Sol

L'attrice spagnola è diventata celebre a livello internazionale grazie alla serie "La casa di carta", in cui interpreta il personaggio di Stoccolma. L'Acebo ha immortalato l'evento con una serie di post Instagram. Ne "La casa di carta" anche Stoccolma rimane incinta e ha un bambino.

L'attrice ha voluto testimoniare fino all'ultimo via social il momento del parto, pubblicando una foto di lei nella vasca durante il travaglio, e poi uno scatto con la manina della bimba appena nata.

"Al termine delle 25 ore più selvagge della mia vita, è uscito (il) Sole - ha scritto nel post -. Grazie per osare ad affrontare questa vita con me, piccola. E grazie a chi mi ha accompagnato in quel viaggio di sangue, sudore, lacrime e amore, dal rispetto più assoluto".