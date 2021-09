L'Italia divisa tra il bene e il male, Veronica Gentili debutta con "Buoni o Cattivi"

Dal 7 settembre, per quattro martedì, in prima serata su Italia 1, va in onda " Buoni o Cattivi ", il nuovo programma di Videonews condotto da Veronica Gentili , che racconta spaccati della realtà italiana, attraverso storie vere in presa diretta, senza filtri, al confine tra il bene e il male. Il titolo della prima puntata è " L'odio di strada ", l'intervista è al rapper Emis Killa .

LE DUE PARTI - Ogni appuntamento ha un tema e si compone di due parti: Il film: una narrazione ritmata e intensa e un montaggio serrato e moderno portano il telespettatore dentro i fatti e la cronaca, coinvolgendolo in modo talvolta anche duro; L’intervista: il dialogo disteso e intimo di Veronica Gentili con un protagonista dei nostri tempi si intreccia con le storie e offre una riflessione originale sul tema della puntata. L’intervista si svolge nello strepitoso panorama da La Lanterna Rome, la cupola moderna che sovrasta il cuore della capitale con la struttura di vetro e acciaio firmata Fuksas.

LA PRIMA PUNTATA - Nella prima puntata, dal titolo "L’odio di strada", ci si concentra, senza moralismi, sulle baby gang, di italiani e di extracomunitari, sulle guerre per controllare pezzi di città, sull’iniziazione al gruppo e a un percorso di violenza che mette in conto aggressioni, risse, vendette, finanche la morte. L’obiettivo si addentra nel sottobosco dei rituali e degli eccessi che poi finiscono nei testi della musica trap, incrociando tormenti e scelte di chi ne è uscito in tempo.

Si parlerà anche di chi cerca la redenzione giorno per giorno, nella convinzione di avere un debito con il proprio destino, come il caso di un ex spacciatore, oggi impegnato nel volontariato.

L'INTERVISTA - L’intervista di Veronica Gentili è con Emis Killa, rapper tra i più amati dal pubblico italiano, uno che quella Milano l’ha vissuta in prima persona, ma al momento giusto ha deciso da che parte stare.

