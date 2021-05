"L'Isola dei Famosi", momento di sconforto per Andrea: "Sono stanco"

Su Playa Reunion da una parte continuano i battibecchi tra Fariba, Rosaria e Miryea, mentre dall’altra Isolde e Andrea provano a chiarirsi durante un bagno in acqua. Per la campionessa l’atteggiamento di Andrea è spesso "molto cattivello" ed è per questo che lei ha iniziato a prendere le distanze da lui. Andrea invece obietta: "È facile discutere con me, ma è anche molto facile chiarire". In ogni caso, il naufrago sente di essersi ammorbidito in questi ultimi giorni ed essere ben disposto a risolvere i contrasti. I due si stringono così la mano, promettendosi che in caso di nuova discussione, sarà più tranquilli.

Dopo il chiarimento, Isolde parla con Ignazio che la rassicura: "Andrea è uno che ha fervore quando discute ma in realtà è un pezzo di pane". Sembra che l’intervento di Ignazio come mediatore abbia sortito effetti positivi e forse, almeno tra di loro, le cose andranno meglio.

