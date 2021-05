"L'Isola dei Famosi 2021", segui la semifinale in tempo reale

CLICCA E SCOPRI TUTTO SU QUESTA EDIZIONE DE "L'ISOLA DEI FAMOSI"

Si comincia con un video che riassume l'avventura dei naufraghi fino a oggi. E poi è già il momento del primo collegamento con la Palapa dove tutti sono in attesa in compagnia di Massimiliano Rosolino. Ilary annuncia a tutti che alla fine di questa puntata saranno trasferiti in una nuova isola, senza fuoco e con poco riso. Insomma, il sacrificio finale prima del traguardo.

LA SFIDA DEL TELEVOTO - E' il momento di capire chi tra Matteo e Isolde riuscirà a salvarsi. Ma nel frattempo chi finisce sulla graticola è Awed che, in un video, si mostra piuttosto ondivago nell'appoggiare prima uno e poi l'altra e poi ancora Matteo. Di Isolde viene invece mostrato il lato inedito tirato fuori negli ultimi giorni, dove ha imparato a parlare napoletano e ha svelato un animo da ballerina e da appassionata di rock. E per metterla alla prova rientrati in diretta vengono sistemati due cubi sopra i quali Isolde e Miryea si scatenano al ritmo di "Zitti e buoni" dei Maneskin. Dopodiché viene dato lo stop al televoto. Ad abbandonare l'Isola dei Famosi è proprio Isolde (che però non sa che ancora deve passare da Cayo Paloma dove potrebbe rientrare in gioco).

IL TERZO FINALISTA - Miryea, Awed, Valentina e Matteo si devono adesso giocare un posto in finale accanto ad Andrea e Ignazio.