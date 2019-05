L’ingresso di Federica Panicucci al Festivalbar 1993

Cristina Stanescu ha presentato a “Mattino Cinque” il suo nuovo libro “Quando le foglie ridono”. Un romanzo ambientato nella Milano degli anni Duemila, dove un gruppo di 30enni è pronto per provare a sfondare nel mondo della televisione, strada più rapida per il successo a quei tempi, ancora privi di social e influencer. Ma ben presto si rendono conto che, più che con i sogni, dovranno fare i conti con il fallimento.



Una delle protagoniste del libro viene affascinata dal mondo dello spettacolo e in particolare da una giovane conduttrice dai capelli lunghissimi: Federica Panicucci. Così la padrona di casa di “Mattino Cinque” si ritrova a vedere il suo esordio al Festivalbar del 1993 quando salì sul palco con l'entusiasmo e il sorriso che l’hanno sempre contraddistinta. Federica, visibilmente emozionata, sorride e ringrazia la sua ospite: “Che bella sorpresa”.