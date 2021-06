L'ex Velina Mikaela Silva in crisi con il fidanzato

Mikaela Silva si sta godendo la sua prima estate da ex Velina e forse anche la prima da single. Dopo quattro anni ha detto addio tra le lacrime al bancone di "Striscia la Notizia" e la stessa sorte potrebbe toccare anche al fidanzato lontano. "Ho una situazione un po’ complicata: un amore a distanza su cui sto riflettendo. Per ora penso al lavoro, ma matrimonio e figli restano un mio obiettivo", ha raccontato a "Confidenze".

E' quindi un periodo di grandi cambiamenti per la 27enne, sia a livello lavorativo che personale. Mikaela non ha mai nascosto di desiderare una famiglia e la storia a distanza con Bashir adesso pare essere arrivata a un bivio. La coppia è separata da ben sette mesi: lei in Italia e lui in Cina, dove studia Economia e lavora come deejay.

Mikaela l'aveva conosciuto proprio in Cina prima di diventare famosa in Italia, quando lavorava con una compagnia di ballo, ma da allora molte cose sono cambiate. Lei infatti non ha nessuna intenzione di mollare la carriera faticosamente conquistata e in futuro vorrebbe diventare mamma di ben sei bambini. Il suo Bashir sarà disposto a mollare tutto e venire a vivere in Italia con lei?

Ti potrebbe interessare: