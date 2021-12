L'ex tronista Giorgia Lucini svela: "Con Federico Loschi è finita, mancanze gravi"

La 29enne ha chiarito che non c'è stato un tradimento, ma non è entrata nei dettagli: "Non sono stata tradita, ma vi assicuro che ci sono mancanze di rispetto molto più gravi. Come tutte le storie anche la mia aveva momenti di litigio alternati a momenti di amore folle".

"Tante volte ho detto basta e sono tornata perché innamorata, ma purtroppo certe cose sono irrecuperabili e per quanto l'amore può essere grande, non vince su tutto", ha continuato. "Non mi sento di dare ulteriori spiegazioni, se un giorno me la sentirò lo farò".

