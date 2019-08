L'ex star di "Streghe" Alyssa Milano confessa: "Ho abortito due volte"

RIVELAZIONE SHOCK 22 agosto 2019 11:51 Lʼex star di "Streghe" Alyssa Milano confessa: "Ho abortito due volte" Nel 1993 mise fine a due gravidanze nel giro di pochi mesi

"Non fu una scelta facile. Non era quello che volevo ma quello che bisognava fare". Così Alyssa Milano, nell'ultima puntata del suo podcast "Alyssa Milano: Sorry Not Sorry" ha parlato della decisione di abortire per due volte nel giro di pochi mesi nel 1993, quando aveva 21 anni. "All'epoca non ero pronta per essere madre e scelsi l'aborto. Fu una mia scelta e fu quella giusta per me", ha rivelato l'attrice di "Streghe".

ALYSSA MILANO LANCIA LO SCIOPERO DEL SESSO



"E' stato devastante. Sono cresciuta in una famiglia cattolica e mi sono ritrovata improvvisamente in conflitto con la mia fede. Cominciavo a realizzare che solo agli uomini era concesso il potere di decidere ciò che era permesso e ciò che non lo era. Davanti a me c'era una potenziale carriera e un potenziale futuro, non ero pronta per essere madre" ha dichiarato Alyssa, senza svelare l'identità del compagno dell'epoca. Dopo pochi mesi dall'interruzione della gravidanza, però, rimase di nuovo incinta. "Presi le dovute precauzioni ma rimasi di nuovo incinta. Ancora una volta presi la decisione giusta e interruppi la gravidanza".