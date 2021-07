L'ex Ciociara Alessia Macari è incinta e sul nome del bebè tira in ballo... Belen

Alessia Macari è incinta del suo primo figlio con Oliver Kragl Instagram 1 di 11 Instagram 2 di 11 Instagram 3 di 11 Instagram 4 di 11 Instagram 5 di 11 Instagram 6 di 11 Instagram 7 di 11 Instagram 8 di 11 Instagram 9 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Mamma è papà" scrive l'ex Ciociara Alessia Macari, 27 anni, accanto ad uno scatto che la ritrae abbracciata a suo marito, il calciatore Oliver Kragl, 31 anni. Per poi aggiungere gli esplicativi hashtag "#babykragl" "#loading" e "#inarrivo". Così la vincitrice del primo Grande Fratello Vip e Ciociara di "Avanti un altro" annuncia sui social di essere in attesa del suo primo figlio. La notizia è stata rivelata in esclusiva al settimanale Chi e arriva solo dopo che la showgirl ha superato il terzo mese di gravidanza. Non si sa ancora se il fiocco sarà azzurro o rosa, ma sul nome l'ex gieffina dice: "Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno...".